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    Выезд сборной России в Париж задерживается из-за поломки поезда

    Теги сборная России происшествия ЧМ-2017

    Сборная России не может выехать из Кельна в Париж на четвертьфинал ЧМ-2017

    Рейс задержан на неопределенный срок по техническим причинам, которые связаны с неисправностью поезда. По предварительной версии, у поезда разошлись вагоны. Работник станции сообщил, что производится ремонт состава.

    Вчера национальная команда России уступила США (3:5), заняв по итогам группового этапа второе место в группе А.

    Матч сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени.

    Россия проиграла американцам. Что дальше?

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