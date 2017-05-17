Выезд сборной России в Париж задерживается из-за поломки поезда
Сборная России не может выехать из Кельна в Париж на четвертьфинал ЧМ-2017.
Рейс задержан на неопределенный срок по техническим причинам, которые связаны с неисправностью поезда. По предварительной версии, у поезда разошлись вагоны. Работник станции сообщил, что производится ремонт состава.
Вчера национальная команда России уступила США (3:5), заняв по итогам группового этапа второе место в группе А.
Матч сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.