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    Олег Знарок: «Переезд в Париж может отнять много сил, это непростая вещь всегда»

    Теги сборная России Олег Знарок ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от сборной США (3:5) поделился мнением о необходимости ехать в Париж на четвертьфинальный матч ЧМ-2017 против сборной Чехии. 

    «Понятно, что это может отнять у нас немало сил, переезд – это непростая вещь всегда. В целом, считаю, у нас все нормально, все неплохо, просто ненужные удаления с самого начала игры, и они связаны не только с усталостью.

    Если бы удалений было меньше, физически бы лучше себя чувствовали, и не было бы нелепых ошибок», – сказал Знарок. 

    Сборная России проведет матч 1/4 финала в Париже из-за того, что сборная Германии сумела выйти в плей-офф и будет играть в плей-офф в Кельне. 

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