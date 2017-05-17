Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от сборной США (3:5) поделился мнением о необходимости ехать в Париж на четвертьфинальный матч против сборной Чехии.

«Понятно, что это может отнять у нас немало сил, переезд – это непростая вещь всегда. В целом, считаю, у нас все нормально, все неплохо, просто ненужные удаления с самого начала игры, и они связаны не только с усталостью.

Если бы удалений было меньше, физически бы лучше себя чувствовали, и не было бы нелепых ошибок», – сказал Знарок.

Сборная России проведет матч 1/4 финала в Париже из-за того, что сборная Германии сумела выйти в плей-офф и будет играть в плей-офф в Кельне.