Сборная Беларуси обыграла сборную Словении (5:2) в матче группового этапа ЧМ-2017.

Таким образом, Беларусь в следующем сезоне останется в элите ЧМ, а Словения сыграет в турнире рангом ниже – дивизионе 1А.

После 6 игр Беларусь набрала 4 очка и занимает 6-е место в группе В. На счету Словении 1 очко по итогам тех же 6 матчей и последнее место в группе.