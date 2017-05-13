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    ЧМ-2017. Сборная Беларуси сохранила место в элите, сборная Словении вылетела в дивизион 1А

    Теги сборная Беларуси сборная Словении ЧМ-2017

    Сборная Беларуси обыграла сборную Словении (5:2) в матче группового этапа ЧМ-2017.

    Таким образом, Беларусь в следующем сезоне останется в элите ЧМ, а Словения сыграет в турнире рангом ниже – дивизионе 1А.

    После 6 игр Беларусь набрала 4 очка и занимает 6-е место в группе В. На счету Словении 1 очко по итогам тех же 6 матчей и последнее место в группе. 

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