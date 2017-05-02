Форвард сборной России и «Чикаго» Артемий Панарин поделился мнением об отъезде российских игроков в накануне Олимпиады-2018.

«Мы много говорим об Олимпиаде, о том, что ребята будут оставаться в России ради нее, но что-то я этого не вижу. Все, наоборот, услышав про Олимпиаду, уезжают, как будто никто там играть не хочет.

На самом деле все надеются, как и я, что стороны договорятся и игроки поедут в Корею.

Не готов сделать такое заявление, как , сказавший, что в любом случае поедет в Корею, потому что у меня не столько сил», – сказал Панарин.

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