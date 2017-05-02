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    Артемий Панарин: «Не готов повторить заявление Овечкина про Олимпиаду. У меня не столько сил»

    Теги сборная России Вашингтон Чикаго Александр Овечкин НХЛ КХЛ Артемий Панарин олимпийский хоккейный турнир

    Форвард сборной России и «Чикаго» Артемий Панарин поделился мнением об отъезде российских игроков в НХЛ накануне Олимпиады-2018.

    «Мы много говорим об Олимпиаде, о том, что ребята будут оставаться в России ради нее, но что-то я этого не вижу. Все, наоборот, услышав про Олимпиаду, уезжают, как будто никто там играть не хочет.

    На самом деле все надеются, как и я, что стороны договорятся и игроки НХЛ поедут в Корею.

    Не готов сделать такое заявление, как Овечкин, сказавший, что в любом случае поедет в Корею, потому что у меня не столько сил», – сказал Панарин.

    «Я не передумал и собираюсь ехать в Корею». Что игроки НХЛ говорят о пропуске Олимпиады

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