Артемий Панарин: «Не готов повторить заявление Овечкина про Олимпиаду. У меня не столько сил»
Форвард сборной России и «Чикаго» Артемий Панарин поделился мнением об отъезде российских игроков в НХЛ накануне Олимпиады-2018.
«Мы много говорим об Олимпиаде, о том, что ребята будут оставаться в России ради нее, но что-то я этого не вижу. Все, наоборот, услышав про Олимпиаду, уезжают, как будто никто там играть не хочет.
На самом деле все надеются, как и я, что стороны договорятся и игроки НХЛ поедут в Корею.
Не готов сделать такое заявление, как Овечкин, сказавший, что в любом случае поедет в Корею, потому что у меня не столько сил», – сказал Панарин.
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