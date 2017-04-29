Вратарь и сборной России Андрей Василевский заявил, что не намерен ехать на олимпийский турнир без разрешения НХЛ.

«Я больше склоняюсь к тем, кто будет подчиняться решению лиги. Если скажут: «Ты можешь уехать в Корею, но контракт мы расторгаем», естественно, я никуда не поеду. Зачем жертвовать тем, к чему я стремился с самого детства?

Ни в коем случае не хочу называть Олимпийские игры проходным турниром. Почетно выступать там, защищать честь страны, об этом многие могут только мечтать. Но жертвовать своей постоянной работой – это, мне кажется, неправильно.

Если НХЛ разрешит играть, естественно, я поеду. Тут готов присоединиться к Кучерову и сказать, что поступлю так, как скажет НХЛ», – изложил свою позицию россиянин.

Никита Кучеров: «Олимпиада? Как в НХЛ скажут, так и поступлю»