Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко поделился мнением о том, когда российские хоккеисты из НХЛ начнут возвращаться в Россию.

«У Овечкина огромный контракт, не так просто с юридической точки зрения его разорвать и вернуться в Россию.

Я думаю, что Овечкин – выдающийся игрок, он нужен нашей сборной. Будет обидно, если он не приедет на Олимпиаду.

Но все-таки мне кажется, что отток хоккеистов оттуда (из НХЛ) начнется тогда, когда мы создадим условия, какие есть в Петербурге. Такой душевной атмосферы, как в Питере, нет нигде», – сказал Тимченко.

«Если понадобится, завтра же передам все государству». Босс российского хоккея