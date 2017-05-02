«Магнитка» подтвердила, что Антипин и Береглазов перейдут в НХЛ

Магнитогорский «Металлург» подтвердил, что защитники Алексей Береглазов и Виктор Антипин продолжат карьеру в клубах .

«Алексей Береглазов и Виктор Антипин отправляются играть в Национальную хоккейную лигу, но права на защитников остаются за магнитогорским , – сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Антипин провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (6+18) очка. В плей-офф на его счету 11 (7+4) очков в 18 играх. Подробную статистику Антипина можно посмотреть здесь.

Береглазов провел 60 матчей в регулярке и набрал 19 (1+18) очков. В плей-офф на его счету 6 результативных передач в 13 встречах. Статистику Береглазова можно изучить здесь.