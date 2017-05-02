Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Магнитка» подтвердила, что Антипин и Береглазов перейдут в НХЛ

    Теги Металлург Мг переходы НХЛ КХЛ Виктор Антипин Алексей Береглазов

    Магнитогорский «Металлург» подтвердил, что защитники Алексей Береглазов и Виктор Антипин продолжат карьеру в клубах НХЛ.

    «Алексей Береглазов и Виктор Антипин отправляются играть в Национальную хоккейную лигу, но права на защитников остаются за магнитогорским «Металлургом», – сообщает пресс-служба клуба.

    В прошедшем сезоне Антипин провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (6+18) очка. В плей-офф на его счету 11 (7+4) очков в 18 играх. Подробную статистику Антипина можно посмотреть здесь.

    Береглазов провел 60 матчей в регулярке и набрал 19 (1+18) очков. В плей-офф на его счету 6 результативных передач в 13 встречах. Статистику Береглазова можно изучить здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться