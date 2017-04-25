Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин может продолжить карьеру в «Баффало».

Отметим, что у 24-летнего игрока действует контракт с «Магниткой» до 30 апреля 2018 года.

В прошедшем сезоне Антипин провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (6+18) очка. В плей-офф на его счету 11 (7+4) очков в 18 играх.

Подробную статистику Антипина можно посмотреть здесь.