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    Евгений Малкин: «Об Овечкине и Кросби много пишут, я стараюсь держаться в тени. Это хорошо для меня»

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился ожиданиями от предстоящей серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном». 

    «Овечкин и Кросби на первом плане? Это хорошо для меня. Мне нравится спокойствие. Но на льду спокойным я стараюсь не оставаться.

    Я стараюсь держаться в тени. Я просто играю. О них много пишут. Они одновременно начали здесь играть, боролись за «Колдер Трофи». Они всегда были лучшими игроками в НХЛ. Я же просто стараюсь показать свой лучший хоккей.

    Я понимаю, что если игра у меня пойдет, я помогу команде победить. Я играю важную роль в команде. Стараюсь забивать в каждой игре. Иногда это получается, иногда нет. Я готов. Сейчас хорошо себя чувствую, просто замечательно. У меня нет травм. Я готов играть, но понимаю, что легко не будет.

    «Тут не до веселья. Это плей-офф. Я нервничаю. Думаю, что все нервничают. Я жду игр, но не думаю, что будет весело. Я нервничаю, но хочу играть. Это ответственный этап для меня и команды.

    Там не только Овечкин, есть еще и Кузнецов. Это вызов для меня. Я жду серию с нетерпением. Она получится особенной. Матчи против «Вашингтона», Овечкина и Кузнецова всегда получаются особенными. Они хорошие хоккеисты, мы друзья. И все же для меня это вызов», – сказал Малкин. 

     

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