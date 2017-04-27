Форвард «Питтсбурга» поделился ожиданиями от предстоящей серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном».

и Кросби на первом плане? Это хорошо для меня. Мне нравится спокойствие. Но на льду спокойным я стараюсь не оставаться.

Я стараюсь держаться в тени. Я просто играю. О них много пишут. Они одновременно начали здесь играть, боролись за «Колдер Трофи». Они всегда были лучшими игроками в . Я же просто стараюсь показать свой лучший хоккей.

Я понимаю, что если игра у меня пойдет, я помогу команде победить. Я играю важную роль в команде. Стараюсь забивать в каждой игре. Иногда это получается, иногда нет. Я готов. Сейчас хорошо себя чувствую, просто замечательно. У меня нет травм. Я готов играть, но понимаю, что легко не будет.

«Тут не до веселья. Это плей-офф. Я нервничаю. Думаю, что все нервничают. Я жду игр, но не думаю, что будет весело. Я нервничаю, но хочу играть. Это ответственный этап для меня и команды.

Там не только Овечкин, есть еще и Кузнецов. Это вызов для меня. Я жду серию с нетерпением. Она получится особенной. Матчи против , Овечкина и всегда получаются особенными. Они хорошие хоккеисты, мы друзья. И все же для меня это вызов», – сказал Малкин.