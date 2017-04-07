Евгений Малкин: «Как я могу злорадствовать над Овечкиным по поводу Кубка Стэнли? Это некрасиво»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ответил на вопросы.
– Кто лучший защитник в НХЛ?
– Сейчас это Бернс из «Сан-Хосе». Очень полезен в нападении, в защите жесткий. Он проводит лучший сезон в карьере. Доминирует в команде и лиге. Хороший бросок, катание. Против него сложно играть, Брент физически сильный.
– Кто лучший хоккеист в мире?
– На данный момент это Сидни Кросби. Я с ним играю, многое видел. Но сейчас появился Коннор Макдэвид – уникальный молодой хоккеист. Он показывает потрясающий хоккей. Так что выделю двоих.
– Вы дважды брали Кубок Стэнли. В сборной России не подшучиваете над Овечкиным?
– Нет, ну что вы? Мы друг друга уважаем. Понимаете, НХЛ и сборная – разные вещи. И как я могу злорадствовать над Овечкиным? Это очень некрасиво. Понимаю, как он хочет победить, как горит желанием. Нельзя над этим шутить, – сказал хоккеист.
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