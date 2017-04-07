Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евгений Малкин: «Как я могу злорадствовать над Овечкиным по поводу Кубка Стэнли? Это некрасиво»

    Теги сборная России Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Эдмонтон Сан-Хосе Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин Брент Бернс НХЛ Коннор Макдэвид

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ответил на вопросы.

    – Кто лучший защитник в НХЛ?

    – Сейчас это Бернс из «Сан-Хосе». Очень полезен в нападении, в защите жесткий. Он проводит лучший сезон в карьере. Доминирует в команде и лиге. Хороший бросок, катание. Против него сложно играть, Брент физически сильный.

    – Кто лучший хоккеист в мире?

    – На данный момент это Сидни Кросби. Я с ним играю, многое видел. Но сейчас появился Коннор Макдэвид – уникальный молодой хоккеист. Он показывает потрясающий хоккей. Так что выделю двоих.

    – Вы дважды брали Кубок Стэнли. В сборной России не подшучиваете над Овечкиным?

    – Нет, ну что вы? Мы друг друга уважаем. Понимаете, НХЛ и сборная – разные вещи. И как я могу злорадствовать над Овечкиным? Это очень некрасиво. Понимаю, как он хочет победить, как горит желанием. Нельзя над этим шутить, – сказал хоккеист.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться