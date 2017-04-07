Нападающий «Питтсбурга» ответил на вопросы.

– Кто лучший защитник в ?

– Сейчас это Бернс из «Сан-Хосе». Очень полезен в нападении, в защите жесткий. Он проводит лучший сезон в карьере. Доминирует в команде и лиге. Хороший бросок, катание. Против него сложно играть, Брент физически сильный.

– Кто лучший хоккеист в мире?

– На данный момент это . Я с ним играю, многое видел. Но сейчас появился – уникальный молодой хоккеист. Он показывает потрясающий хоккей. Так что выделю двоих.

– Вы дважды брали Кубок Стэнли. В сборной России не подшучиваете над ?

– Нет, ну что вы? Мы друг друга уважаем. Понимаете, НХЛ и сборная – разные вещи. И как я могу злорадствовать над Овечкиным? Это очень некрасиво. Понимаю, как он хочет победить, как горит желанием. Нельзя над этим шутить, – сказал хоккеист.