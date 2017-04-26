Брюс Кэссиди официально занял пост главного тренера «Бостона».

Специалист стал 28-м тренером в истории клуба.

Под его руководством команда вышла в плей-офф впервые за три года. В первом раунде «Бостон» уступил «Оттаве» со счетом в серии 2-4.

Кэссиди являлся исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Клода Жюльена в начале февраля. До этого он был его ассистентом.

Кэссиди тренировал «Вашингтон» в 2002-м (поражение в первом раунде плей-офф) и 2003-м (уволен после 25 матчей). С 2008 года он работает в системе «Брюинс».