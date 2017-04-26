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    НХЛ. Кэссиди официально назначен главным тренером «Бостона»

    Теги Бостон Вашингтон Кубок Стэнли Клод Жюльен НХЛ Брюс Кэссиди

    Брюс Кэссиди официально занял пост главного тренера «Бостона».

    Специалист стал 28-м тренером в истории клуба.

    Под его руководством команда вышла в плей-офф впервые за три года. В первом раунде «Бостон» уступил «Оттаве» со счетом в серии 2-4.

    Кэссиди являлся исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Клода Жюльена в начале февраля. До этого он был его ассистентом.

    Кэссиди тренировал «Вашингтон» в 2002-м (поражение в первом раунде плей-офф) и 2003-м (уволен после 25 матчей). С 2008 года он работает в системе «Брюинс».

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