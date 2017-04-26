«Филадельфия» подписала трехлетний контракт новичка с форвардом Михаилом Воробьевым, сообщает инсайдер TVA Sports Рено Лавуа.

20-летний россиянин был задрафтован «Флайерс» в 2015 году в 4-м раунде под общим 104-м номером.

В минувшем сезоне Воробьев провел 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (3+8) очков. Также он провел 5 матчей в плей-офф.

Срок его контракта с уфимским клубом истекает 30 апреля.