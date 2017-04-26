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    НХЛ. «Филадельфия» подписала контракт новичка с форвардом «Салавата» Воробьевым

    Теги Салават Юлаев Филадельфия НХЛ КХЛ Михаил Воробьев

    «Филадельфия» подписала трехлетний контракт новичка с форвардом «Салавата Юлаева» Михаилом Воробьевым, сообщает инсайдер TVA Sports Рено Лавуа.

    20-летний россиянин был задрафтован «Флайерс» в 2015 году в 4-м раунде под общим 104-м номером.

    В минувшем сезоне Воробьев провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (3+8) очков. Также он провел 5 матчей в плей-офф.

    Срок его контракта с уфимским клубом истекает 30 апреля.

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