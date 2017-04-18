Эксперт Sportsnet Дон Черри высоко оценил нападающего «Монреаля» Александра Радулова.

– У нас мало времени, о чем еще мы должны сказать?

– О Радулове.

– Да, это заодно показывает, что у меня нет никаких предубеждений. Этот парень – герой. Вот он приезжает на игру в костюме – очень красиво выглядит.

Вообще, скажу так: это лучший переход в НХЛ. Он играет просто невероятно. Радулов сейчас – лучший игрок «Канадиенс». Возможно, он лучший игрок в лиге вообще, – сказал Черри.

В 3 играх текущего розыгрыша плей-офф на счету россиянина 5 (2+3) очков.

Подробную статистику выступлений Радулова можно посмотреть здесь.

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