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    Вадим Шипачев: «Только трусы жалуются на судейство»

    Теги Металлург Мг СКА судьи Данис Зарипов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев

    Нападающий СКА Вадим Шипачев после победы в Кубке Гагарина высказался по поводу критики судейства.

    «В КХЛ есть судейский комитет, вот пусть они разбираются с вопросами по судейству, люди же за это там деньги получают, а нас эта тема касается, только когда нам штрафы выписывают. Грубости особой не было в финале, хоккей должен был понравиться зрителям.

    Думаю, эту тему просто так раздули, а на самом деле игрокам «Магнитки» наплевать на судей, они профессионалы, молодцы, бились. И вообще только трусы жалуются на судейство, это же даже ведущий по арене в Магнитогорске сказал, это удел слабых.

    Если по моменту с Зариповым говорить, то я там не видел его, хотел переключиться на Яна Коваржа, и получилось, что Данис в меня врезался, ничего страшного.

    Я же не побежал к судье просить удаление, правильно? Я посмотрел, что его удаляют, а решение судьи не оспаривают, и это уже не мои проблемы», – отметил Шипачев.

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