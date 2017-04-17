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    Олег Знарок: «Молчал всю серию, было много неоднозначных решений в пользу «Магнитки»

    Теги Металлург Мг СКА судьи Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер СКА Олег Знарок поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина.

    «Серия была сложной, я горжусь командой. Сегодня, кстати, у меня было спокойно на душе. Просто я, наверное, ни одного кубка не брал дома, поэтому надеялся, что мы сегодня его возьмем. Даже при 0:2 ничего не дрогнуло.

    Всю серию говорили о судействе? Это все ерунда, я всю серию молчал, но там надо разбираться, потому что было много неоднозначных решений в пользу «Магнитки». Я даже обсуждать это не хочу, это для слабых.

    Сколько дней дам себе отдохнуть и отпраздновать перед чемпионатом мира? Сколько жена даст, столько и отдохну. Готовы ли были к тому, что наших ребят из НХЛ не отпустят на Олимпиаду? У нас был план «В», сейчас будем это все решать», – сказал Знарок.

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