Главный тренер СКА Олег Знарок поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина.

«Серия была сложной, я горжусь командой. Сегодня, кстати, у меня было спокойно на душе. Просто я, наверное, ни одного кубка не брал дома, поэтому надеялся, что мы сегодня его возьмем. Даже при 0:2 ничего не дрогнуло.

Всю серию говорили о судействе? Это все ерунда, я всю серию молчал, но там надо разбираться, потому что было много неоднозначных решений в пользу «Магнитки». Я даже обсуждать это не хочу, это для слабых.

Сколько дней дам себе отдохнуть и отпраздновать перед чемпионатом мира? Сколько жена даст, столько и отдохну. Готовы ли были к тому, что наших ребят из не отпустят на Олимпиаду? У нас был план «В», сейчас будем это все решать», – сказал Знарок.