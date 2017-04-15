Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по двум спорным эпизодам четвертого матча финала Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом» (3:2, 3-1 в серии).

«Нарушение нападающего «Магнитки» Дениса Зарипова за атаку игрока, не владеющего шайбой, очевидно. Атака была совершена в область спины Вадима Шипачева, который пытался сделать движение в сторону борта и атаковать Яна Коваржа, входящего в зону.

Согласно правилу 234, если в процессе игры после сильного броска шайба попадает в маску вратаря, главный судья должен остановить игру. За исключением, если шайба отскакивает на клюшку атакующего игрока и он забрасывает шайбу в ворота. В этой ситуации главный судья должен засчитать гол. Именно эта ситуация имела место в эпизоде с третьей шайбой в ворота «Металлурга» (Магнитогорск) на 53-й минуте», – сообщается на сайте лиги.

«Отдай, отдай им кубок, бл***». Решающее удаление в матче СКА – «Магнитка»