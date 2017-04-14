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    Данис Зарипов: «Не хочу сейчас ничего говорить, потому что наговорю. Все видели, все понимают»

    Теги Металлург Мг СКА Данис Зарипов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев

    Нападающий «Металлурга» Данис Зарипов не стал комментировать эпизод со своим удалением в третьем периоде четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3, 1-3 в серии).

    – Не снимай, а то что-нибудь наговорю.

    – Вы уже сказали в эфире, все слышали.

    – Думаю, все правильно меня поняли. Я не хочу сейчас ничего говорить, потому что наговорю. Все все видели, все все понимают.

    – Вы нарушали правила на Шипачеве? Один вопрос только.

    – Не провоцируй меня, – сказал Зарипов.

    Зарипов матом высказался об удалении: «Балет устроили, е*****й в рот»

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