Данис Зарипов: «Не хочу сейчас ничего говорить, потому что наговорю. Все видели, все понимают»
Нападающий «Металлурга» Данис Зарипов не стал комментировать эпизод со своим удалением в третьем периоде четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3, 1-3 в серии).
– Не снимай, а то что-нибудь наговорю.
– Вы уже сказали в эфире, все слышали.
– Думаю, все правильно меня поняли. Я не хочу сейчас ничего говорить, потому что наговорю. Все все видели, все все понимают.
– Вы нарушали правила на Шипачеве? Один вопрос только.
– Не провоцируй меня, – сказал Зарипов.
Зарипов матом высказался об удалении: «Балет устроили, е*****й в рот»
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