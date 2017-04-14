Нападающий «Металлурга» Данис Зарипов не стал комментировать эпизод со своим удалением в третьем периоде четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3, 1-3 в серии).

– Не снимай, а то что-нибудь наговорю.

– Вы уже сказали в эфире, все слышали.

– Думаю, все правильно меня поняли. Я не хочу сейчас ничего говорить, потому что наговорю. Все все видели, все все понимают.

– Вы нарушали правила на Шипачеве? Один вопрос только.

– Не провоцируй меня, – сказал Зарипов.

Зарипов матом высказался об удалении: «Балет устроили, е*****й в рот»