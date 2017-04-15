Глава ФХР Владислав Третьяк прокомментировал эпизод с удалением нападающего магнитогорского «Металлурга» Даниса Зарипова в финале Кубка Гагарина против (1-3 в серии).

«Вадим Шипачев, на котором был фол, был без шайбы, Зарипову нельзя было его бить, это чистые две минуты. Претензии «Магнитки» –это нормально, у всех всегда бывают претензии, это же хоккей.

Слова Зарипова о балете? Знаете, ему бы надо шайбы забивать. А по победному голу вопросов нет, судьям мы доверяем», – сказал Третьяк.

После удаления Зарипов нецензурно прокомментировал решение арбитров, и его слова попали в эфир: «С**а, балет устроили, е*****й в рот».

«Отдай, отдай им кубок, бл***». Решающее удаление в матче СКА – «Магнитка»