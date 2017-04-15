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    Владислав Третьяк: «Слова Зарипова о балете? Знаете, ему бы надо шайбы забивать»

    Теги Металлург Мг СКА ФХР судьи Данис Зарипов Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев

    Глава ФХР Владислав Третьяк прокомментировал эпизод с удалением нападающего магнитогорского «Металлурга» Даниса Зарипова в финале Кубка Гагарина против СКА (1-3 в серии).

    «Вадим Шипачев, на котором был фол, был без шайбы, Зарипову нельзя было его бить, это чистые две минуты. Претензии «Магнитки» –это нормально, у всех всегда бывают претензии, это же хоккей.

    Слова Зарипова о балете? Знаете, ему бы надо шайбы забивать. А по победному голу вопросов нет, судьям мы доверяем», – сказал Третьяк.

    После удаления Зарипов нецензурно прокомментировал решение арбитров, и его слова попали в эфир: «С**а, балет устроили, е*****й в рот»

    «Отдай, отдай им кубок, бл***». Решающее удаление в матче СКА – «Магнитка»

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