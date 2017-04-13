Российский нападающий «Питтсбурга» восстановился от травмы.

Малкин сыграл в первом матче первого раунда Кубка Стэнли с (3:1), выйдя на лед впервые с 16 марта, и отметился двумя голевыми передачами, которые стали для него 82-й и 83-й в плей-офф соответственно.

Благодаря этому россиянин обошел Яромира Ягра и вышел на третье место в истории «Пингвинс» по ассистам в Кубке Стэнли.