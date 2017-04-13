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    «Питтсбург» – «Коламбус». Малкин сыграл впервые за месяц и сделал две голевые передачи

    Теги травмы Питтсбург Кубок Стэнли Коламбус Евгений Малкин видео НХЛ

    Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин восстановился от травмы.

    Малкин сыграл в первом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбусом» (3:1), выйдя на лед впервые с 16 марта, и отметился двумя голевыми передачами, которые стали для него 82-й и 83-й в плей-офф соответственно.

    Благодаря этому россиянин обошел Яромира Ягра и вышел на третье место в истории «Пингвинс» по ассистам в Кубке Стэнли.

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