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    Стоимость спортивного сектора «ВТБ Арена парк» составит около 750 млн долларов

    Теги ЦСКА БСА Динамо ФНЛ Динамо Москва ВТБ КХЛ Единая лига ВТБ Динамо Андрей Перегудов стадионы ВТБ-Арена

    Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал о стоимости проекта.

    «Стоимость всего проекта, куда входит стадион, арена, жилой сектор – 1,5 миллиарда долларов.

    Думаю, коммерческая и спортивная часть примерно делятся пополам. По мировым меркам это совершенно разумная цена», – сказал Перегудов.

    Напомним, что в рамках проекта «ВТБ Арена парк» ведется строительство футбольного стадиона московского «Динамо», а также многофункциональной «ВТБ Арены», где можно будет проводить хоккейные и баскетбольные матчи, а также концертные мероприятия.

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