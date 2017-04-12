Стоимость спортивного сектора «ВТБ Арена парк» составит около 750 млн долларов

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал о стоимости проекта.

«Стоимость всего проекта, куда входит стадион, арена, жилой сектор – 1,5 миллиарда долларов.

Думаю, коммерческая и спортивная часть примерно делятся пополам. По мировым меркам это совершенно разумная цена», – сказал Перегудов.

Напомним, что в рамках проекта «ВТБ Арена парк» ведется строительство футбольного стадиона московского , а также многофункциональной «ВТБ Арены», где можно будет проводить хоккейные и баскетбольные матчи, а также концертные мероприятия.

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