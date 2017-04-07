Владимир Ткачев: «Сборная России всегда является фаворитом – и с игроками НХЛ, и без»
Форвард «Ак Барса» и сборной России Владимир Ткачев ответил на вопросы.
– Как вы отнеслись к заявлению Овечкина о том, что он поедет на Олимпиаду, несмотря ни на что?
– Каждый хоккеист хочет играть за свою страну, представлять ее. Думаю, Саша не один такой. Желающих будет много. Не знаю, какое решение примет НХЛ, поэтому здесь пока нечего обсуждать.
– Вы согласны с тем, что сборная России без игроков НХЛ будет главным фаворитом Олимпиады?
– Сборная России всегда является фаворитом, и с игроками НХЛ, и без.
– Вы бы как поступили на место Овечкина?
– Я не на месте Саши, поэтому не знаю, – сказал нападающий.
Ранее стало известно, что НХЛ не планирует делать паузу в регулярном чемпионате на время олимпийского турнира и отпускать игроков.
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