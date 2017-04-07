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    Владимир Ткачев: «Сборная России всегда является фаворитом – и с игроками НХЛ, и без»

    Теги сборная России Александр Овечкин НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Владимир Ткачев

    Форвард «Ак Барса» и сборной России Владимир Ткачев ответил на вопросы.

    – Как вы отнеслись к заявлению Овечкина о том, что он поедет на Олимпиаду, несмотря ни на что?

    – Каждый хоккеист хочет играть за свою страну, представлять ее. Думаю, Саша не один такой. Желающих будет много. Не знаю, какое решение примет НХЛ, поэтому здесь пока нечего обсуждать.

    – Вы согласны с тем, что сборная России без игроков НХЛ будет главным фаворитом Олимпиады?

    – Сборная России всегда является фаворитом, и с игроками НХЛ, и без.

    – Вы бы как поступили на место Овечкина?

    – Я не на месте Саши, поэтому не знаю, – сказал нападающий.

    Ранее стало известно, что НХЛ не планирует делать паузу в регулярном чемпионате на время олимпийского турнира и отпускать игроков.

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