Форвард «Ак Барса» и сборной России Владимир Ткачев ответил на вопросы.

– Как вы отнеслись к заявлению о том, что он поедет на Олимпиаду, несмотря ни на что?

– Каждый хоккеист хочет играть за свою страну, представлять ее. Думаю, Саша не один такой. Желающих будет много. Не знаю, какое решение примет , поэтому здесь пока нечего обсуждать.

– Вы согласны с тем, что сборная России без игроков НХЛ будет главным фаворитом Олимпиады?

– Сборная России всегда является фаворитом, и с игроками НХЛ, и без.

– Вы бы как поступили на место Овечкина?

– Я не на месте Саши, поэтому не знаю, – сказал нападающий.

Ранее стало известно, что НХЛ не планирует делать паузу в регулярном чемпионате на время олимпийского турнира и отпускать игроков.