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    Антон Строльман: «НХЛ – кучка миллиардеров, которые пытаются заработать лишний доллар»

    Теги Тампа-Бэй НХЛ Антон Строльман олимпийский хоккейный турнир

    Защитник «Тампы» Антон Строльман высказался по поводу запрета НХЛ на участие хоккеистов лиги в Олимпиаде-2018.

    «Они могут использовать любые отговорки, например, здоровье игроков, но я не думаю, что их действительно это заботит. Все, что им нужно, – это возможность получить больше денег.

    Все было сделано только ради этого, и это меня печалит больше всего. Это просто кучка миллиардеров, которые пытаются заработать лишний доллар.

    Это лига игроков. Они занимаются бизнесом и хорошо справляются с этим, но мы также работаем и хотим играть на больших турнирах. Я не беспокоюсь о своем здоровье. Я не вижу в этом проблемы», – сказал Строльман.

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