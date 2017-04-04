Защитник «Тампы» Антон Строльман высказался по поводу запрета НХЛ на участие хоккеистов лиги в Олимпиаде-2018.

«Они могут использовать любые отговорки, например, здоровье игроков, но я не думаю, что их действительно это заботит. Все, что им нужно, – это возможность получить больше денег.

Все было сделано только ради этого, и это меня печалит больше всего. Это просто кучка миллиардеров, которые пытаются заработать лишний доллар.

Это лига игроков. Они занимаются бизнесом и хорошо справляются с этим, но мы также работаем и хотим играть на больших турнирах. Я не беспокоюсь о своем здоровье. Я не вижу в этом проблемы», – сказал Строльман.