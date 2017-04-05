Комментатор NBC Пьер Макгуайр поделился мнением о запрете НХЛ на участие игроков лиги в Олимпийских играх-2018.

– Я тут не занимаю позицию ни одной из сторон. Просто на глаза попадаются смешные вещи: кто-то считает травмы игроков на Олимпиадах и не считает их на Кубках мира. Надо быть последовательными!

– Горд Миллер считает, что НХЛ хочет, чтобы Кубок мира заменил Олимпиаду.

– Хорошо. Тогда надо, чтобы там были нормально представлены разные страны. Не заставляйте Макдэвида и Мэттьюса играть за страну, которой нет. НХЛ хотела повысить соревновательность турнира, чтобы можно было лучше продавать билеты, а это, кстати, не особо получилось.

– Билл Дэйли сказал, что они не видят особой выгоды от участия в Олимпиадах как для хоккея, так и для НХЛ.

– А сколько свитеров Ти Джея Оши было продано после серии буллитов в Сочи? Интересно, сколько было продано лицензионной продукции после золотого гола Сидни Кросби в Ванкувере-2010? И сколько канадских свитеров и продукции клубов поле финала в Солт-Лейк-Сити? Думаю, это довольно значительные суммы.

– Если большинство игроков хочет поехать, то что будет дальше?

– Игроки поедут на Олимпиаду. Аллан Уолш прав, считая, что иначе может начаться хаос. А этого бы не хотелось.

Вот что меня удивляет. Корейские компании вовсю сотрудничают с НХЛ: LG, KIA. Есть японский спонсор Bridgestone – уверен, он тоже хочет, чтобы игроки НХЛ выступили в Корее. Если эти люди сейчас не злы на НХЛ, я в это не поверю.

– Уверен, есть много болельщиков, которые думают: мне все равно, я болею за «Монреаль» и переживаю только за него.

– В 1998 году НХЛ решила поехать в Нагано. Для Северной Америки это была катастрофа – ни Канада, ни США не дошли до финала. Но помните, что потом было в Канаде?

– Было ощущение, что это худший момент в истории хоккея в Канаде.

– Люди требовали устроить слушания в парламенте! Вот до какой степени их не интересовал хоккей на Олимпиаде! Так что я не верю, что людям все равно на Олимпиаду. Я работал на финале Игр в Ванкувере – его смотрели 26 миллионов!

– Аргумент НХЛ про травмы – это смешно, не так ли?

– Я хочу спросить, за какую страну играл Аарон Экблад на Кубке мира? Он получил травму – и при этом даже не играл за свою страну – отметил Макгуайр.