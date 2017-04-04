Вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался касательно того, что не отпустила игроков на олимпийский турнир.

«Всегда можно найти несколько экспертов, которые будут говорить, что уровень турнира будет ниже или выше, но нам надо готовиться к Олимпиаде, исходя из действующей ситуации. Если взять историю, то энхаэловцы участвуют в Играх только с 1998 года. Разве до тех соревнований на Олимпиаде был низкий уровень турнира? Все эти решения никак не зависят от ФХР, от наших пожеланий. Есть решение коммерческой лиги, которая во главу угла ставит бизнес-подход.

Мы отслеживаем российских игроков НХЛ, у которых заканчиваются контракты, и мы, конечно, хотели бы, чтобы они вернулись на родину, чтобы принять участие в Олимпиаде. Сделаем все возможное, что зависит от федерации. Для этого создаются условия во всех сборных командах. Это касается обеспечения, аналитической системы, тренеров, которые работают со сборной.

Я имею в виду не только тренерский штаб национальной сборной, но и специалистов, работающих со всеми нашими сборными командами. Все на самом высоком уровне, даже если сравнивать с другими ведущими странами. Все стремятся играть за сборную, и мы будем только рады, если хоккеисты захотят вернуться в Россию», – дал комментарии функционер.

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