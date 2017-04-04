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    Эрик Карлссон об отказе НХЛ участвовать в Олимпиаде: «Дерьмо. Не понимаю это решение»

    Теги Оттава Гэри Беттмэн сборная Швеции НХЛ Юджин Мелник Эрик Карлссон олимпийский хоккейный турнир

    Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон огорчен отказом НХЛ участвовать в Олимпиаде в Южной Корее. 

    «Дерьмо. Не понимаю это решение. Мы тут ничего не решаем. Хоккею во всем мире не повезло, что с ним сделали такое. 

    Будет очень неприятно, если мы все-таки не поедем на Олимпиаду. Кто бы ни принимал это решение, они понятия не имели о том, что они делают», – сообщил Карлссон.

    Швед при этом вежливо отказался от вопроса, поедет ли он на Игры несмотря ни на что.

    Ранее владелец «Оттавы» Юджин Мелник заявил, что не отпустит Карлссона на Олимпиаду, если игроки НХЛ туда не поедут.

    На Олимпиаде не будет игроков НХЛ. Серьезно?!

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