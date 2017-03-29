Руководитель профсоюза КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал информацию о возможном уходе из КХЛ «Кузни» и «Югры».

– Честно скажу, меня шокирует даже сам факт обсуждения подобного рода «идей». Накануне общался с руководителями Новокузнецка и «Югры», они тоже даже не допускают мысли о выходе своих клубов из КХЛ. В том же Ханты-Мансийске вчера был назначен новый главный тренер – Игорь Захаркин, клуб, насколько я знаю, планирует определенную перезагрузку, готовиться пригласить интересных легионеров.

Такие же планы у Новокузнецка, с генеральным директором которого Сергеем Зиновьевым и новым тренером Вадимом Шахрайчуком вчера дважды беседовал. И вот два дня назад информационное агентство выпускает такой слух...

– Профсоюзу не выгодно сокращение КХЛ?

– Тут дело даже не в профсоюзе, ведь игроки «Югры» и «Кузни» останутся в нашей организации, даже выступая в Высшей лиге. Тут, как говорится, за державу обидно. Вы посмотрите на национальную сборную, для которой Новокузнецк подготовил Бобровского, Телегина, Орлова, Сорокина, других мастеров. Или загляните в составы юниорских сборных, в каждой из которых есть представители ханты-мансийской школы. Отрезая эти регионы от КХЛ и отправляя в ВХЛ, российский хоккей рубит сук, на котором сидит!

– В ВХЛ этот «сук» сломается?

– Поймите, если Новокузнецк и Ханты-Мансийск не будут представлены на высшем уровне, то их школы подвергнут, грубо говоря, разграблению. В 12-13 лет мальчишек будут массово забирать в другие регионы – под КХЛ. В результате просто потеряем целый пласт талантов. Ведь в клубы-гранды молодым сегодня вообще не пробиться, тогда как в «Металлурге» и «Югре» шанс юниорам всегда дадут. Как, например, тому же Гусеву, который сегодня ведет за собой СКА и который выстрелил именно в Ханты-Мансийске.

– Получается, в клубах уровня Кузни или «Югры» сегодня в первую очередь заинтересован институт национальных сборных?

– Эти клубы – свежая кровь и для КХЛ, и для сборных. Вы посмотрите на российский футбол, где сегодня огромная страна не может воспитать 11 человек, чтобы на равных сыграть с африканцами. Отрежем малые города от КХЛ – рано или поздно получим такую же хоккейную сборную.

– В КХЛ отмечают не очень высокую посещаемость в Новокузнецке и Ханты-Мансийске...

– Очень спорный момент. Давайте посмотрим не абсолютную посещаемость, а относительную – в процентах от населения города. В этом случае «Югра» и «Кузня» – одни из лидеров КХЛ, тогда как некоторые московские клубы спокойно можно сокращать...

– У профсоюза «Югра» и Новокузнецк нарекания вызывают?

– Так самое показательное то, что с нашей точки зрения эти клубы отнюдь не в зоне риска. Руководство Кузни и «Югры» всегда на связи с профсоюзом, если и идут задолженности, то они планово погашаются.

Скажем, в прошлом сезоне мы намучились с пятеркой команд – «Слован», «Медвешчак», «Динамо» М, «Адмирал», ХК «Сочи». В этом сезоне в злостных должниках опять сочинцы, тогда как в Кузне и Югре все стабильно, – сказал Коваленко.