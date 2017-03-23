Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с участием игроков из в Олимпиаде.

«Вопрос участия НХЛ в Олимпиаде 2018 года еще не закрыт. Вопрос в страховке и в цене, он обсуждается. Многие как раз-таки хотят поехать.

НХЛ – коммерческая лига, для них остановка сезона – потеря контрактов. Но Олимпийские игры повышают капитализацию НХЛ, и мне кажется, смотреть надо с этой стороны, заявления руководства лиги – некое лукавство.

Олимпиада – топовый турнир, который с точки зрения значимости повыше НХЛ», – сказал Мутко.