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    Виталий Мутко: «Олимпиада – топовый турнир, который с точки зрения значимости повыше НХЛ»

    Теги Виталий Мутко НХЛ олимпийский хоккейный турнир

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с участием игроков из НХЛ в Олимпиаде.

    «Вопрос участия НХЛ в Олимпиаде 2018 года еще не закрыт. Вопрос в страховке и в цене, он обсуждается. Многие как раз-таки хотят поехать.

    НХЛ – коммерческая лига, для них остановка сезона – потеря контрактов. Но Олимпийские игры повышают капитализацию НХЛ, и мне кажется, смотреть надо с этой стороны, заявления руководства лиги – некое лукавство.

    Олимпиада – топовый турнир, который с точки зрения значимости повыше НХЛ», – сказал Мутко.

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