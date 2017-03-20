Президент ФХР Владислав Третьяк высказался относительно того, как будет строиться подготовка сборной России к Олимпиаде-2018.

«Очень важно выбрать правильный вариант подготовки, особенно последний этап перед Играми, потому что физическая подготовка, разница во времени, в питании имеет большое значение.

Многое зависит от того, будут играть игроки НХЛ или не будут, это очень важно. Если будут игроки из КХЛ, то стоит ехать во Владивосток, Хабаровск или Сеул. Лучше всего в Сеул, если нам дадут условия, будем готовиться к Играм там.

Но если будут ребята из НХЛ, то они прилетят за два дня до турнира, как это было в Сочи. Тогда никакой подготовки вообще не будет. Помню, что в Ванкувере часть хоккеистов готовилась прямо на месте, и игроки из НХЛ подлетали уже к ним», – заявил Третьяк.