Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал заявление комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна о том, что лига, скорее всего, не будет принимать участие в соревнованиях на Олимпиаде-2018.

«Как я и говорил раньше, мы со стороны ИИХФ уже давно сделали свою работу. Гэри бросил шайбу, сейчас настоящие переговоры начинаются между нами МОК, НХЛ и профсоюзом игроком. Это выглядит как провокация, но он хочет разрешить этот вопрос как можно скорее. Мы общаемся каждую неделю, но не можем заплатить больше денег, что-то должно пойти и со стороны профсоюза, и самих игроков.

Чем позже мы решим, тем сложнее будет решить вопрос с логистикой, но, с другой стороны, национальные федерации хотят любой ценой поехать туда. Не знаю, когда мы придем к окончательному ответу на этот вопрос. В середине февраля мы общались со всеми федерациями, каждый сказал, что не нужно ставить дедлайн по решению этой проблемы», – сказал Фазель.

Комиссионер НХЛ: «Исходя из того, как все складывается, наших игроков не будет на Олимпиаде»