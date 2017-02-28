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    НХЛ. Кучеров – 1-я звезда дня, Радулов – 2-я

    Теги Монреаль Тампа-Бэй Миннесота Александр Радулов НХЛ Никита Кучеров Микаэль Гранлунд

    НХЛ объявила тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

    Первой звездой назван форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Оттавой» (5:1).

    Нападающий «Монреаля» Александр Радулов, набравший 4 (1+3) очка в игре с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ), стал второй звездой.

    Третьей звездой признан нападающий «Миннесоты» Микаэль Гранлунд, забросивший победную шайбу в матче с «Лос-Анджелесом» (5:4).

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