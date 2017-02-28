объявила тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

Первой звездой назван форвард Никита Кучеров, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Оттавой» (5:1).

Нападающий «Монреаля» , набравший 4 (1+3) очка в игре с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ), стал второй звездой.

Третьей звездой признан нападающий «Миннесоты» , забросивший победную шайбу в матче с «Лос-Анджелесом» (5:4).