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    Александр Тихонов: «Уговоры не подействовали на Петрова. Есть методика, позволившая выжить безнадежным, но в России это никому не нужно»

    Теги Александр Тихонов Борис Михайлов Владимир Петров

    Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов высказался относительно смерти двукратного олимпийского чемпиона Владимира Петрова.

    «Сегодня позвонил мой друг Борис Михайлов и сообщил, что из великой тройки Михайлов – Петров – Харламов остался только он один.

    В 4 часа ночи ушел из жизни величайший хоккеист Владимир Петров. Выражаю огромные соболезнования всем его родным и близким в связи со скоропостижной потерей.

    Завтра мы с Борей должны были забрать его и отвести к нам в клинику. Я уже писал на сайте о том, что с 2009 по 2016 годы Минздравом израсходовано 47 миллиардов рублей на изучение онкологии. Однако онкологическому центру на Каширке и главному онкологу страны Давыдову нельзя доверять резать даже собак.

    К сожалению, наши уговоры не подействовали на Володю. Сначала ему удалили почку, а затем провели три химиотерапии, которая только разрушает иммунитет. Это путь в никуда, но сатана достал главный козырь – деньги.

    На 2017 год сумма средств на борьбу с раком уменьшена на 21,6 процента, а значит результат их работы станет еще менее эффективным.

    Интересно, когда у этих людей проснется совесть. Есть достаточно успешная методика, позволившая выжить безнадежно больным, но в России ее использование никому не нужно», – говорится в заявлении на сайте Тихонова.

    Имя великой тройки. Не стало Владимира Петрова

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