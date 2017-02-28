Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов высказался относительно смерти двукратного олимпийского чемпиона Владимира Петрова.

«Сегодня позвонил мой друг и сообщил, что из великой тройки Михайлов – Петров – Харламов остался только он один.

В 4 часа ночи ушел из жизни величайший хоккеист Владимир Петров. Выражаю огромные соболезнования всем его родным и близким в связи со скоропостижной потерей.

Завтра мы с Борей должны были забрать его и отвести к нам в клинику. Я уже писал на сайте о том, что с 2009 по 2016 годы Минздравом израсходовано 47 миллиардов рублей на изучение онкологии. Однако онкологическому центру на Каширке и главному онкологу страны Давыдову нельзя доверять резать даже собак.

К сожалению, наши уговоры не подействовали на Володю. Сначала ему удалили почку, а затем провели три химиотерапии, которая только разрушает иммунитет. Это путь в никуда, но сатана достал главный козырь – деньги.

На 2017 год сумма средств на борьбу с раком уменьшена на 21,6 процента, а значит результат их работы станет еще менее эффективным.

Интересно, когда у этих людей проснется совесть. Есть достаточно успешная методика, позволившая выжить безнадежно больным, но в России ее использование никому не нужно», – говорится в заявлении на сайте Тихонова.

Имя великой тройки. Не стало Владимира Петрова