Главный трофей чемпионата ВХЛ с сезона-2017/18 будет носить имя Владимира Петрова
Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о том, что главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги получит имя умершего сегодня двукратного олимпийского чемпиона Владимира Петрова.
Кубок Братины в текущем сезоне будет вручен победителю в последний раз. Начиная с сезона-2017/18, участники чемпионата ВХЛ будут бороться за Кубок имени Владимира Петрова.
«Считаю, что увековечить имя великого хоккеиста таким образом – правильное и нужное решение.
Давая имена легендарных людей, мы сохраняем память о них на все времена, даем ориентир современному поколению игроков, к чему нужно стремиться.
Победителю чемпионата Молодежной хоккейной лиги вручают Кубок Харламова. Будет правильно, если главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги будет носить имя Владимира Петрова», – сказал Третьяк.
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