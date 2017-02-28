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    Главный трофей чемпионата ВХЛ с сезона-2017/18 будет носить имя Владимира Петрова

    Теги ФХР Владислав Третьяк Владимир Петров ВХЛ Кубок Братины

    Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о том, что главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги получит имя умершего сегодня двукратного олимпийского чемпиона Владимира Петрова.

    Кубок Братины в текущем сезоне будет вручен победителю в последний раз. Начиная с сезона-2017/18, участники чемпионата ВХЛ будут бороться за Кубок имени Владимира Петрова.

    «Считаю, что увековечить имя великого хоккеиста таким образом – правильное и нужное решение.

    Давая имена легендарных людей, мы сохраняем память о них на все времена, даем ориентир современному поколению игроков, к чему нужно стремиться.

    Победителю чемпионата Молодежной хоккейной лиги вручают Кубок Харламова. Будет правильно, если главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги будет носить имя Владимира Петрова», – сказал Третьяк.

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