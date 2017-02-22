Нападающий Кирилл Капризов поделился мнением о поражении от «Ак Барса» (1:2) в первом матче серии первого раунда плей-офф .

– В принципе, все так же, как и в других матчах. Может быть, ответственности больше, а хоккей сам по себе одинаковый.

- Вы несколько матчей не могли набрать очки, сегодня забили. Это возвращение так повлияло?

– Нет, в тех матчах просто не шло, хотя моментов тоже было много. Получилось, что забил сегодня.

- «Ак Барс» регулярного сезона отличается от в плей-офф?

– Все так же. Как они играли последнюю игру против нас, так и играли сегодня.

- Как вы реагируете на новости о переходе в ?

– Я ничего не знаю, у меня еще год контракта с «Салаватом Юлаевым», – сказал Капризов.