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    Кирилл Капризов: «ЦСКА? Ничего не знаю, у меня еще год контракта с «Салаватом»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Линус Умарк Кирилл Капризов

    Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился мнением о поражении от «Ак Барса» (1:2) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

    – В принципе, все так же, как и в других матчах. Может быть, ответственности больше, а хоккей сам по себе одинаковый.

    - Вы несколько матчей не могли набрать очки, сегодня забили. Это возвращение Умарка так повлияло?

    – Нет, в тех матчах просто не шло, хотя моментов тоже было много. Получилось, что забил сегодня.

    - «Ак Барс» регулярного сезона отличается от «Ак Барса» в плей-офф?

    – Все так же. Как они играли последнюю игру против нас, так и играли сегодня.

    - Как вы реагируете на новости о переходе в ЦСКА?

    – Я ничего не знаю, у меня еще год контракта с «Салаватом Юлаевым», – сказал Капризов.

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