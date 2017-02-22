Кирилл Капризов: «ЦСКА? Ничего не знаю, у меня еще год контракта с «Салаватом»
Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился мнением о поражении от «Ак Барса» (1:2) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
– В принципе, все так же, как и в других матчах. Может быть, ответственности больше, а хоккей сам по себе одинаковый.
- Вы несколько матчей не могли набрать очки, сегодня забили. Это возвращение Умарка так повлияло?
– Нет, в тех матчах просто не шло, хотя моментов тоже было много. Получилось, что забил сегодня.
- «Ак Барс» регулярного сезона отличается от «Ак Барса» в плей-офф?
– Все так же. Как они играли последнюю игру против нас, так и играли сегодня.
- Как вы реагируете на новости о переходе в ЦСКА?
– Я ничего не знаю, у меня еще год контракта с «Салаватом Юлаевым», – сказал Капризов.
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