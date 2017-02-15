Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» опроверг информацию о том, что уфимский клуб рассматривает кандидатуры тренеров , Артиса Аболса и Германа Титова.

«Вообще не знаю, откуда это взялось. Первый раз слышу. Меня уже тоже в три или четыре команды отправляли. И находили трех-четырех кандидатов на мое место. Мне просто смешно, тут даже нечего комментировать.

Что касается продления контракта со мной – переговоров не было. Просто не с кем их вести – у нас ведь президента в клубе даже нет. Лучше бы был – вероятно, было бы проще работать.

А та информация, похоже, взята с потолка. Хотя что-то, может, без моего участия делается. Но я об этом не знаю ничего», – сказал функционер.

Ранее сообщалось, что тренер Игорь Захаркин, скорее всего, покинет по окончании сезона.

Скабелка в настоящее время работает с «Сибирью», Аболс – с «Ладой». Титова в октябре уволили из «Спартака».