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    «Салават» рассматривает кандидатуры Скабелки, Аболса и Титова

    Теги Салават Юлаев Сибирь Лада возможные переходы Игорь Захаркин Андрей Скабелка КХЛ Герман Титов Артис Аболс

    Руководителей «Салавата Юлаева» не устраивает качество игры и результаты команды в нынешнем сезоне.

    Как сообщается, менеджмент уфимского клуба уже сейчас ищет замену тренеру Игорю Захаркину. По информации от источника, знакомого с ситуацией, Захаркин в любом случае доработает с командой нынешний сезон.

    В следующем сезоне «Салават Юлаев», скорее всего, возглавит новый тренер. Руководство клуба рассматривает кандидатуры Андрея Скабелки, Артиса Аболса, Германа Титова и других.

    Скабелка в настоящее время работает с «Сибирью», Аболс – с «Ладой». Титова в октябре уволили из «Спартака».

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