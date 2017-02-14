Адвокат Олег Сухов рассказал об ответственности за смерть 14-летнего хоккеиста СДЮСШОР «Витязь» в результате драки с одноклубниками.

«Для того чтобы говорить о чьей-либо ответственности за гибель подростка, необходимо дождаться результатов судмедэкспертизы, которая установит точную причину смерти. Вину руководителей и тренеров хоккейной команды достаточно трудно установить, поэтому в таких случаях к уголовной ответственности они привлекаются редко, чаще применяются дисциплинарные взыскания.

Если будет установлено, что подросток умер после драки со сверстниками, то будет решаться вопрос о привлечении их к уголовной ответственности. Однако квалификация их действий вызывает сомнения, так как, судя по свидетельским показаниям, доступным на данный момент, у подростков не было умысла на лишение жизни либо даже на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Если же будут установлены признаки состава преступления, предусмотренного ст. 109 Уголовного кодекса, то привлечь по ней можно будет только тех, кто достиг 16 лет», — сказал Сухов.

Адвокат: «За смерть 14-летнего хоккеиста должны ответить тренеры и руководство клуба»