Директор СДЮСШОР «Витязь» Левашев: «Криминала в смерти 14-летнего хоккеиста нет»
Директор подольской СДЮСШОР «Витязь» Сергей Левашев прокомментировал инцидент со смертью 14-летнего хоккеиста.
По словам функционера, пока не выяснены все обстоятельства, криминала искать не стоит.
«Идет следствие. Пока мы не знаем всех обстоятельств. Никаких заключений судебно-медицинской экспертизы пока нет. Криминала в данном случае никакого нет», – сказал директор.
Подросток, вероятно, скончался в результате драки.
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