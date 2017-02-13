Директор СДЮСШОР «Витязь» Левашев: «Криминала в смерти 14-летнего хоккеиста нет»

Директор подольской СДЮСШОР «Витязь» Сергей Левашев прокомментировал инцидент со смертью 14-летнего хоккеиста.

По словам функционера, пока не выяснены все обстоятельства, криминала искать не стоит.



«Идет следствие. Пока мы не знаем всех обстоятельств. Никаких заключений судебно-медицинской экспертизы пока нет. Криминала в данном случае никакого нет», – сказал директор.

Подросток, вероятно, скончался в результате драки.

14-летний хоккеист погиб после драки в СДЮСШОР «Витязь»