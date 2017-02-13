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    Директор СДЮСШОР «Витязь» Левашев: «Криминала в смерти 14-летнего хоккеиста нет»

    Теги Витязь происшествия драки КХЛ Ледовый дворец "Витязь" детский хоккей

    Директор подольской СДЮСШОР «Витязь» Сергей Левашев прокомментировал инцидент со смертью 14-летнего хоккеиста.

    По словам функционера, пока не выяснены все обстоятельства, криминала искать не стоит. 

    «Идет следствие. Пока мы не знаем всех обстоятельств. Никаких заключений судебно-медицинской экспертизы пока нет. Криминала в данном случае никакого нет», – сказал директор.

    Подросток, вероятно, скончался в результате драки.

    14-летний хоккеист погиб после драки в СДЮСШОР «Витязь»

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