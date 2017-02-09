Сергей Гимаев: «Эта сборная России может рассчитывать на победу в Евротуре. Не вижу слабых мест»
Заслуженный тренер России Сергей Гимаев поделился мнением о составе сборной России на Шведские игры.
– Есть ли вопросы к Олегу Знарку по составу?
– Нет. В сборной собраны молодые игроки, которые здорово выступают за свои клубы. Мы не видим в составе опытных хоккеистов – Ковальчука, Дацюка, Мозякина, кто уже доказал высокий уровень.
– Почему нет в составе звена Шипачев – Дадонов – Гусев? Насколько я понимаю, они в Санкт-Петербурге.
– На Матче звезд я разговаривал с Олегом Знарком на эту тему – в плане у него было опробовать эту тройку. В расширенном списке их не было. Возможно, у кого-то травма.
– Кирилл Капризов может превратиться в лидера сборной?
– В Уфе он уже лидер. За взрослую сборную он играет впервые. По мастерству и физике он уже готов. Кирилл – огромный талант. Не знаю, насколько Знарок его будет задействовать.
Капризов – независимый игрок, который сам может создать момент и забить. Думаю, что в перспективе он основной игрок национальной сборной. Вопрос в том, сколько он будет еще в России.
– При наличии Ильи Сорокина и Игоря Шестеркина Илья Самсонов сможет выйти на площадку?
– Нет однозначного ответа. Знарок зачастую приглашает ребят и знакомится, наблюдает за их работой. Игрок входит в обойму сборной и уже может потом использоваться.
Проблема Самсонова в том, что его «Металлург» может дойти до финала КХЛ. И на будущих играх Еврочелленджа не будет возможности его проверить. Поэтому, может, Знарок даст ему сыграть сейчас.
– У хоккеистов есть взаимопонимание с Олегом Валерьевичем? Ему самому интересно работать с молодыми?
– Все мечтают попасть в сборную. Знарок правильно относится к молодежи, вызывает их. Но это палка о двух концах: ты можешь и провалиться, а следующий вызов будет нескоро. Своей игрой хоккеист должен доказать, что он достоин. Но у нас нет слабых.
– Потенциал этой сборной?
– Думаю, эта сборная может рассчитывать на победу в Евротуре. Не вижу слабых мест, – сказал Гимаев.
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