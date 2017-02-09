Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сергей Гимаев: «Эта сборная России может рассчитывать на победу в Евротуре. Не вижу слабых мест»

    Теги Металлург Мг СКА Евротур сборная России Сергей Гимаев-старший Олег Знарок Шведские игры Кирилл Капризов Илья Самсонов

    Заслуженный тренер России Сергей Гимаев поделился мнением о составе сборной России на Шведские игры.

    – Есть ли вопросы к Олегу Знарку по составу?

    – Нет. В сборной собраны молодые игроки, которые здорово выступают за свои клубы. Мы не видим в составе опытных хоккеистов – Ковальчука, Дацюка, Мозякина, кто уже доказал высокий уровень.

    – Почему нет в составе звена Шипачев – Дадонов – Гусев? Насколько я понимаю, они в Санкт-Петербурге.

    – На Матче звезд я разговаривал с Олегом Знарком на эту тему – в плане у него было опробовать эту тройку. В расширенном списке их не было. Возможно, у кого-то травма.

    Кирилл Капризов может превратиться в лидера сборной?

    – В Уфе он уже лидер. За взрослую сборную он играет впервые. По мастерству и физике он уже готов. Кирилл – огромный талант. Не знаю, насколько Знарок его будет задействовать.

    Капризов – независимый игрок, который сам может создать момент и забить. Думаю, что в перспективе он основной игрок национальной сборной. Вопрос в том, сколько он будет еще в России.

    – При наличии Ильи Сорокина и Игоря Шестеркина Илья Самсонов сможет выйти на площадку?

    – Нет однозначного ответа. Знарок зачастую приглашает ребят и знакомится, наблюдает за их работой. Игрок входит в обойму сборной и уже может потом использоваться.

    Проблема Самсонова в том, что его «Металлург» может дойти до финала КХЛ. И на будущих играх Еврочелленджа не будет возможности его проверить. Поэтому, может, Знарок даст ему сыграть сейчас.

    – У хоккеистов есть взаимопонимание с Олегом Валерьевичем? Ему самому интересно работать с молодыми?

    – Все мечтают попасть в сборную. Знарок правильно относится к молодежи, вызывает их. Но это палка о двух концах: ты можешь и провалиться, а следующий вызов будет нескоро. Своей игрой хоккеист должен доказать, что он достоин. Но у нас нет слабых.

    – Потенциал этой сборной?

    – Думаю, эта сборная может рассчитывать на победу в Евротуре. Не вижу слабых мест, – сказал Гимаев.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться