Заслуженный тренер России Сергей Гимаев поделился мнением о составе сборной России на игры.

– Есть ли вопросы к Олегу Знарку по составу?

– Нет. В сборной собраны молодые игроки, которые здорово выступают за свои клубы. Мы не видим в составе опытных хоккеистов – Ковальчука, Дацюка, Мозякина, кто уже доказал высокий уровень.

– Почему нет в составе звена Шипачев – Дадонов – Гусев? Насколько я понимаю, они в Санкт-Петербурге.

– На Матче звезд я разговаривал с Олегом Знарком на эту тему – в плане у него было опробовать эту тройку. В расширенном списке их не было. Возможно, у кого-то травма.

– может превратиться в лидера сборной?

– В Уфе он уже лидер. За взрослую сборную он играет впервые. По мастерству и физике он уже готов. Кирилл – огромный талант. Не знаю, насколько его будет задействовать.

Капризов – независимый игрок, который сам может создать момент и забить. Думаю, что в перспективе он основной игрок национальной сборной. Вопрос в том, сколько он будет еще в России.

– При наличии Ильи Сорокина и Игоря Шестеркина Илья Самсонов сможет выйти на площадку?

– Нет однозначного ответа. зачастую приглашает ребят и знакомится, наблюдает за их работой. Игрок входит в обойму сборной и уже может потом использоваться.

Проблема Самсонова в том, что его может дойти до финала КХЛ. И на будущих играх Еврочелленджа не будет возможности его проверить. Поэтому, может, Знарок даст ему сыграть сейчас.

– У хоккеистов есть взаимопонимание с Олегом Валерьевичем? Ему самому интересно работать с молодыми?

– Все мечтают попасть в сборную. Знарок правильно относится к молодежи, вызывает их. Но это палка о двух концах: ты можешь и провалиться, а следующий вызов будет нескоро. Своей игрой хоккеист должен доказать, что он достоин. Но у нас нет слабых.

– Потенциал этой сборной?

– Думаю, эта сборная может рассчитывать на победу в . Не вижу слабых мест, – сказал Гимаев.