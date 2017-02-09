Главный тренер сборной России Олег Знарок в преддверии Шведских игр прокомментировал состав команды.

– Игроки должны получать больше международного опыта. Неизвестно, что у нас будет с хоккеистами из НХЛ и Олимпиадой. Так что чем больше российских игроков получат международный опыт, тем лучше.

— Вы начинаете Евротур в Петербурге. Не было мысли пригласить в сборную больше игроков ?

— Поначалу была такая мысль, но мы отказались от этой идеи. Нет смысла разрывать тренировочный процесс. В итоге не получилось бы ни там, ни там. У нас и так хорошая, добротная команда, способная решать задачи.

— Легче и приятнее играть в городе, где проводите большую часть времени, возглавляя сейчас СКА? И «Юбилейный» вам отлично знаком.

— Эмоционально легче играть в Петербурге, но в России для нас любая арена домашняя, – сказал Знарок.

В стартовом матче турнира сборная России сыграет сегодня с Финляндией.