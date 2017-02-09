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    Олег Знарок: «У сборной и без игроков СКА хорошая команда»

    Теги СКА Евротур сборная России Олег Знарок КХЛ Шведские игры

    Главный тренер сборной России Олег Знарок в преддверии Шведских игр прокомментировал состав команды.

    – Игроки должны получать больше международного опыта. Неизвестно, что у нас будет с хоккеистами из НХЛ и Олимпиадой. Так что чем больше российских игроков получат международный опыт, тем лучше.

    — Вы начинаете Евротур в Петербурге. Не было мысли пригласить в сборную больше игроков СКА?

    — Поначалу была такая мысль, но мы отказались от этой идеи. Нет смысла разрывать тренировочный процесс. В итоге не получилось бы ни там, ни там. У нас и так хорошая, добротная команда, способная решать задачи.

    — Легче и приятнее играть в городе, где проводите большую часть времени, возглавляя сейчас СКА? И «Юбилейный» вам отлично знаком.

    — Эмоционально легче играть в Петербурге, но в России для нас любая арена домашняя, – сказал Знарок.

    В стартовом матче турнира сборная России сыграет сегодня с Финляндией.

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