Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о росте популярности хоккея на телевидении.

– на «Матч ТВ» имеет очень высокий рейтинг. Особенно все смотрят хоккей, где золото выиграла женская сборная России, а мужская вышла в финал. Вы удивлены таким интересом?

– Очень правильный вопрос. Мы ведь с чего начинали, когда я пришел в ФХР? С того, что у нас будет единый подход к каждой сборной России – обеспечение команды, назначение лучших тренерских кадров, система анализа и аналитики по лучшим мировым стандартам. В этом мы никак не уступаем Канаде, США, Финляндии, Швеции. Тем странам, где хоккей находится на высочайшем уровне.

Да, хотелось бы, чтобы наши коллеги еще больше внимания уделяли бы хоккею, продвигали его как продукт. Вот мы видим, как во Франции хорошо продвинули гандбол, дзюдо. Это ведь обычная работа телевидения. Мы считаем, что любой вид спорта можно раскрутить. Хоккей однозначно должен превышать по рейтингу остальные виды спорта. Но для этого нужно работать.

Есть конкурирующие виды спорта на телевидении – футбол, биатлон. Но это не значит, что мы должны показывать только их на «Матч ТВ» или Первом канале. С другой стороны надо делать хоккей привлекательнее, создавать разные программы. Вот почему люди так активно смотрят Универсиаду? Есть профи, которые глубоко разбираются в хоккее. А есть обыватели, которые видят по телевизору, что наши побеждают. Те же свитера, хорошая организация, красивая картинка.

Обычные люди радуются не меньше, чем когда сборная выигрывает на чемпионате мира. Человек приходит с работы – и когда видит победу наших, то получает позитивные эмоции. Лучше работает на заводе, в офисе.

Вы же знаете, как старались девушки на Универсиаде, какая была самоотдача. Играли в меньшинстве, но бились, не сдавались. С этого же надо брать пример остальным сборным. Людям в обычной жизни. Вот как идти к цели, не опуская руки! Перебороть себя, когда очень тяжело, – заявил Ротенберг.