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    Майк Кинэн: «Салават»? У меня пока нет предложений, но есть обсуждения с рядом клубов»

    Теги Салават Юлаев возможные переходы Майк Кинэн КХЛ

    Бывший главный тренер «Магнитки» Майк Кинэн опроверг информацию о том, что он может может сменить Игоря Захаркина в «Салавате Юлаеве».

    «Сейчас это всего лишь слухи и спекуляции.

    У меня нет пока каких-либо предложений, но есть обсуждения с рядом клубов», – сказал Кинэн.

    На данный момент «Салават» занимает пятое место в Восточной конференции, но еще не обеспечил себе место в плей-офф. Команда потерпела семь поражений подряд в регулярном чемпионате.

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