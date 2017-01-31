Бывший главный тренер «Магнитки» Майк Кинэн опроверг информацию о том, что он может может сменить Игоря Захаркина в .

«Сейчас это всего лишь слухи и спекуляции.

У меня нет пока каких-либо предложений, но есть обсуждения с рядом клубов», – сказал Кинэн.

На данный момент «Салават» занимает пятое место в Восточной конференции, но еще не обеспечил себе место в плей-офф. Команда потерпела семь поражений подряд в регулярном чемпионате.