Майк Кинэн: «Салават»? У меня пока нет предложений, но есть обсуждения с рядом клубов»
Бывший главный тренер «Магнитки» Майк Кинэн опроверг информацию о том, что он может может сменить Игоря Захаркина в «Салавате Юлаеве».
«Сейчас это всего лишь слухи и спекуляции.
У меня нет пока каких-либо предложений, но есть обсуждения с рядом клубов», – сказал Кинэн.
На данный момент «Салават» занимает пятое место в Восточной конференции, но еще не обеспечил себе место в плей-офф. Команда потерпела семь поражений подряд в регулярном чемпионате.
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