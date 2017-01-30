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    Кинэн может возглавить «Салават Юлаев»

    Теги Салават Юлаев возможные переходы Игорь Захаркин Майк Кинэн КХЛ

    Игорь Захаркин может покинуть пост тренера «Салавата Юлаева», сообщает «Советский спорт».

    По информации источника, в ближайшее время уфимскую команду может возглавить Майк Кинэн.

    «Салават Юлаев» проиграл 7 матчей подряд и занимает пятое место в Восточной конференции, уступая по потерянным очкам идущим позади «Барысу», «Куньлуню» и «Адмиралу».

    Кинэн ранее работал в КХЛ с магнитогорским «Металлургом» и приводил команду к победе в Кубке Гагарина в 2014 году.

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