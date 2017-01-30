Кинэн может возглавить «Салават Юлаев»

может покинуть пост тренера «Салавата Юлаева», сообщает «Советский спорт».

По информации источника, в ближайшее время уфимскую команду может возглавить Майк Кинэн.

проиграл 7 матчей подряд и занимает пятое место в Восточной конференции, уступая по потерянным очкам идущим позади «Барысу», «Куньлуню» и «Адмиралу».

Кинэн ранее работал в с магнитогорским «Металлургом» и приводил команду к победе в Кубке Гагарина в 2014 году.