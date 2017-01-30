Кинэн может возглавить «Салават Юлаев»
Игорь Захаркин может покинуть пост тренера «Салавата Юлаева», сообщает «Советский спорт».
По информации источника, в ближайшее время уфимскую команду может возглавить Майк Кинэн.
«Салават Юлаев» проиграл 7 матчей подряд и занимает пятое место в Восточной конференции, уступая по потерянным очкам идущим позади «Барысу», «Куньлуню» и «Адмиралу».
Кинэн ранее работал в КХЛ с магнитогорским «Металлургом» и приводил команду к победе в Кубке Гагарина в 2014 году.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.