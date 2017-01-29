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    Вице-комиссионер НХЛ: «Если текущее положение дел будет сохраняться, я не ожидаю нашего участия в Олимпиаде»

    Теги Билл Дэйли Гэри Беттмэн НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Руководители НХЛ рассказали о ситуации с участием игроков лиги в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. 

    «Если текущее положение дел будет сохраняться, я не ожидаю нашего участия в Олимпиаде. 

    Если в дальнейшем мы будем слышать то же самое, что сейчас, я не думаю, что что-то изменится. У нас все еще нет полной информации. И сейчас у нас стало меньше энтузиазма по поводу Олимпиад, чем раньше», – сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. 

    Комиссионер Гэри Беттмэн добавил, что обсуждение этого вопроса на совете директоров НХЛ заняло около 10 секунд, поскольку никаких новостей нет. 

    «Как долго этот вопрос может находиться в подвешенном состоянии? Я не знаю. Не мы устанавливаем сроки», – сообщил Беттмэн. 

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