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    НХЛ. Макдэвид стал 4-м после Овечкина, Кросби и Малкина действующим игроком, быстрее всех набравшим 100 очков в лиге

    Теги Питтсбург Вашингтон Флорида Эдмонтон Евгений Малкин Александр Овечкин видео НХЛ Коннор Макдэвид

    Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в игре с «Флоридой» (2:0, идет 1-й период) сделал два голевых паса.

    Первый из них стал 100-м (30+70) очком 20-летнего канадца в 92 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

    Среди действующих игроков быстрее Макдэвида этого рубежа достигали только трое – Александр Овечкин (77 игр), Сидни Кросби (80) и Евгений Малкин (89).

    В истории НХЛ по этому показателю лидируют Уэйн Гретцки (61 матч) и Марио Лемье (73).

    В 47 матчах текущего сезона Макдэвид, первый номер драфта-2015, набрал 53 (14+39) очка и по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.

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