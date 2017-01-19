Капитан Коннор Макдэвид в игре с «Флоридой» (2:0, идет 1-й период) сделал два голевых паса.

Первый из них стал 100-м (30+70) очком 20-летнего канадца в 92 матчах регулярных чемпионатов .

Среди действующих игроков быстрее Макдэвида этого рубежа достигали только трое – Александр Овечкин (77 игр), Сидни Кросби (80) и (89).

В истории НХЛ по этому показателю лидируют Уэйн Гретцки (61 матч) и Марио Лемье (73).

В 47 матчах текущего сезона Макдэвид, первый номер драфта-2015, набрал 53 (14+39) очка и по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.