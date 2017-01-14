Барри Смит: «Панарин избежал синдрома второго сезона»
Директор по развитию хоккеистов «Чикаго» Барри Смит высказался насчет нападающего Артемия Панарина.
«Вопрос с продлением контракта Панарина было не так просто решить, учитывая ограниченное место под потолком зарплат. Мы рады, что смогли договориться.
Сейчас «Чикаго» предложил Панарину все деньги, которые мог предложить, а через два года будет видно. Очевидно, Артемий избежал синдрома второго сезона.
Хоккеист справился с давлением и отлично проводит этот год, их тройка с Артемом Анисимовым и Патриком Кэйном находится в прекрасной форме. Мы очень любим нашего Булочника», – описал ситуацию американец.
В декабре нападающий заключил с «Чикаго» двухлетний контракт, по условиям которого хоккеист должен заработать 12 миллионов долларов.
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