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    Барри Смит: «Панарин избежал синдрома второго сезона»

    Теги Чикаго Артем Анисимов НХЛ Барри Смит Патрик Кэйн Артемий Панарин

    Директор по развитию хоккеистов «Чикаго» Барри Смит высказался насчет нападающего Артемия Панарина.

    «Вопрос с продлением контракта Панарина было не так просто решить, учитывая ограниченное место под потолком зарплат. Мы рады, что смогли договориться.

    Сейчас «Чикаго» предложил Панарину все деньги, которые мог предложить, а через два года будет видно. Очевидно, Артемий избежал синдрома второго сезона.

    Хоккеист справился с давлением и отлично проводит этот год, их тройка с Артемом Анисимовым и Патриком Кэйном находится в прекрасной форме. Мы очень любим нашего Булочника», – описал ситуацию американец.

    В декабре нападающий заключил с «Чикаго» двухлетний контракт, по условиям которого хоккеист должен заработать 12 миллионов долларов.

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