Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался по поводу преодоления рубежа в 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов .

– Все думали, когда вы наберете 1000-е очко. А вы это сделали уже на первой минуте!

– Да, но я еще перед матчем подумал: «А что тянуть?» Все свои здесь, на трибуне. И было бы здорово сейчас набрать это юбилейное очко, в . Я очень взволнован и счастлив. Это большой момент для клуба, партнеров по команде и меня лично.

– Вы сказали – все свои здесь, на трибуне. А кто с вами был?

– Жена, мама, папа, брат. Родные люди, как всегда. После матча с «Монреалем», когда у меня было 999 очков, я понял, что есть шанс вот-вот выбить эту тысячу. На глазах наших фанатов и семьи, перед всеми людьми, кто смотрит телевизор. Для меня это особенный и чудесный момент, который останется в памяти на всю жизнь.

– Вы весьма быстро набрали 1000 очков в чемпионатах НХЛ. Вам только 31 год.

– Да, вот так получилось (смеется).

– Что вы сейчас скажете фанатам?

– Очень рад быть частью такой организации, как «Вашингтон». Когда мы играем хорошо, нас тепло поддерживают. Когда мы проигрываем, нас продолжают поддерживать. Подгоняют вперед. Здесь невероятные болельщики и я горжусь, что играю в Вашингтоне.

– Вы становитесь взрослее. Иначе относитесь к таким юбилеям?

– Почему? Все равно есть искра в глазах. Самое главное – наслаждаться моментом и этим временем, которое ты проводишь. Потому что время летит быстро. Помню, как набрал первое очко в НХЛ – а тут уже тысячное. Но я не могу сказать, что устал от хоккея, – сказал Овечкин.