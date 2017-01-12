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    Александр Овечкин: «Не могу сказать, что устал от хоккея. Есть искра в глазах»

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался по поводу преодоления рубежа в 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

    – Все думали, когда вы наберете 1000-е очко. А вы это сделали уже на первой минуте!

    – Да, но я еще перед матчем подумал: «А что тянуть?» Все свои здесь, на трибуне. И было бы здорово сейчас набрать это юбилейное очко, в Вашингтоне. Я очень взволнован и счастлив. Это большой момент для клуба, партнеров по команде и меня лично.

    – Вы сказали – все свои здесь, на трибуне. А кто с вами был?

    – Жена, мама, папа, брат. Родные люди, как всегда. После матча с «Монреалем», когда у меня было 999 очков, я понял, что есть шанс вот-вот выбить эту тысячу. На глазах наших фанатов и семьи, перед всеми людьми, кто смотрит телевизор. Для меня это особенный и чудесный момент, который останется в памяти на всю жизнь.

    – Вы весьма быстро набрали 1000 очков в чемпионатах НХЛ. Вам только 31 год.

    – Да, вот так получилось (смеется).

    – Что вы сейчас скажете фанатам?

    – Очень рад быть частью такой организации, как «Вашингтон». Когда мы играем хорошо, нас тепло поддерживают. Когда мы проигрываем, нас продолжают поддерживать. Подгоняют вперед. Здесь невероятные болельщики и я горжусь, что играю в Вашингтоне.

    – Вы становитесь взрослее. Иначе относитесь к таким юбилеям?

    – Почему? Все равно есть искра в глазах. Самое главное – наслаждаться моментом и этим временем, которое ты проводишь. Потому что время летит быстро. Помню, как набрал первое очко в НХЛ – а тут уже тысячное. Но я не могу сказать, что устал от хоккея, – сказал Овечкин.

    Опрос

    Овечкин сможет забить еще 350 голов в НХЛ и обогнать Гретцки?

    5055 голосов 2
    • Да
      40%
    • Нет, это фантастика
      51%
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      9%

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