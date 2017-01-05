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    Валерий Брагин: «По желанию и самоотдаче вопросов нет, на буллитах немного не хватило»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная США молодежный чемпионат мира Валерий Брагин

    Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился мнением о поражении от сборной США в матче 1/2 финала МЧМ-2017 (3:4 Б).

    – Конечно, мы расстроены. Все рядом было. Но это хоккей. Вот так случилось. По желанию и самоотдаче вообще вопросов нет. Какие-то были ошибки, все понятно. Но я всегда говорил, что главное – характер. Он определяет.

    Мы проигрывали 2:3, но не сдавались, боролись. Были моменты, при счете 3:3 имели шанс забить. Но на буллитах немного не хватило.

    - Видно, что вы поменяли игру после матча против США в группе. Себя не в чем упрекнуть? Вы все сделали?

    – Все сделали, все разложили. И ребята поняли, как нужно играть. Нет в Америке ничего сверхъестественного, такие же хоккеисты. Мы сегодня играли более уверенно и нагло. Второй период получился очень хорошим, с преимуществом.

    - Вот так бывает, что и упрекнуть себя не в чем, но победы нет.

    – Ну да. А буллитная серия – она и есть буллитная серия. Мы вели, а в итоге проиграли.

    - Вы решили поставить Полунина на седьмой буллит?

    – Да. У него один финт не прошел, но были еще хорошие в запасе. Мы же тренировались, готовились. Полунин хорошо бьет буллиты. Но видите, вратарь отразил бросок краем ловушки.

    - Как подготовить команду к матчу за бронзу?

    – Я уже им сказал в раздевалке: «Надо дальше готовиться. Всякое бывает в хоккее». Обидно, очень обидно. Но у нас еще игра впереди. Всех успокоил…

    - Плакали многие?

    – Я ушел, не видел.

    - Для вас это будет первый матч за третье место. Обычно вы в финал выходили.

    – Ну да.

    - Волнуетесь?

    – Такова работа, – сказал Брагин.

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