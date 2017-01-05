Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Валерий Брагин: «Знали, что будет пять буллитов, но эмоции перехлестнули»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная США молодежный чемпионат мира Валерий Брагин

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча 1/2 финала МЧМ против США (3:4 Б).

    «По желанию и самоотдаче вопросов к команде нет. Даже проигрывая, ребята боролись, не сдавались. Моменты были. В первом периоде сборная США имела преимущество, во втором – мы, а третий был равным. В овертайме игра шла до гола, оценивать ее тяжело – были моменты и у нас, и у соперника.

    Буллиты – это пятьдесят на пятьдесят. Мы знали, что будет пять бросков, игроки тоже знали об этом. Но эмоции перехлестнули, и один игрок [после трех буллитов] выбежал на лед [праздновать].

    Хотел бы поздравить США с выходом в финал и пожелать удачи», – сказал Брагин.

    Молодежка проиграла Америке. Что случилось?

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться