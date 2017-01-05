Федерация хоккея России ( ) после поражения молодежной сборной страны от США (3:4 Б) в полуфинале МЧМ выступила с заявлением по поводу ситуации с исполнением послематчевых буллитов.

«В соответствии со спортивным регламентом в плей-офф чемпионатов мира, за исключением медальных матчей, овертайм играется 10 минут до первой заброшенной шайбы. В случае отсутствия голов – команды проводят серию буллитов.

Глава 23 Спортивного регламента ИИХФ «Процедура послематчевых штрафных бросков» гласит:

«Процедура буллитной серии включает троих исполнителей от каждой команды в матчах предварительного раунда или пятерых исполнителей в матчах плей-офф, матча за бронзовые или золотые награды».

Описание процедуры проведения буллитной серии находится в открытом доступе, в частности, на официальном сайте Международной федерации хоккея. Безусловно, тренерский штаб и игроки молодежной сборной России уведомлены о действующем регламенте.

В отличие от представителей некоторых российских СМИ, которые ввели в заблуждение болельщиков. У организаторов матча также возникла путаница, в связи с чем после третьего промаха сборной США при заброшенном буллите российской команды в двух попытках прозвучала сирена о завершении матча и была открыта калитка со льда.

Более того, путаница в действиях судей продолжилась и после пятого по счету буллита США, благодаря которому команда сравняла счет в буллитной серии. Судьи на льду посчитали, что обе команды завершили серию из пяти бросков, хотя у сборной России оставалась одна попытка в запасе.

На сегодняшнем директорате турнира российская сторона укажет организаторам на допущенные нарушения и будет ждать официальной реакции ИИХФ», – говорится в заявлении на официальном сайте ФХР.

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