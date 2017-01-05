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    Егор Воронков: «После трех буллитов эмоционально выплеснулись: думали, что победа, а оказывается – нет»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная США молодежный чемпионат мира Егор Воронков

    Защитник молодежной сборной России Егор Воронков высказался после поражения от США (3:4 Б) в полуфинале МЧМ.

    «После трех буллитов эмоционально выплеснулись: думали, что победа, а оказывается – нет.

    Изменили подход, команда поменялась по ходу турнира, все сплотились, стали играть друг за друга. Мы стали лучше играть в обороне, в атаке держали шайбу. Посмотрели, как соперник ведет позиционную атаку, попытались держать шайбу наверху.

    В раздевалке сейчас тишина стояла. Много эмоций отдали. Завтра у нас тяжелая игра. Думаю, мы еще соберемся и поговорим», – сказал Воронков.

    Молодежка проиграла Америке. Что случилось?

     

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