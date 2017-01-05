Защитник молодежной сборной России Егор Воронков высказался после поражения от США (3:4 Б) в полуфинале МЧМ.



«После трех буллитов эмоционально выплеснулись: думали, что победа, а оказывается – нет.

Изменили подход, команда поменялась по ходу турнира, все сплотились, стали играть друг за друга. Мы стали лучше играть в обороне, в атаке держали шайбу. Посмотрели, как соперник ведет позиционную атаку, попытались держать шайбу наверху.

В раздевалке сейчас тишина стояла. Много эмоций отдали. Завтра у нас тяжелая игра. Думаю, мы еще соберемся и поговорим», – сказал Воронков.

Молодежка проиграла Америке. Что случилось?